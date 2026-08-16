قیمت امروز Doppel

قیمت لحظه‌ ای Doppel (DOPPEL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOPPEL به USD برابر با $ 0 برای هر DOPPEL می‌ باشد.

توکن Doppel در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,960 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 96.60B DOPPEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOPPEL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOPPEL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -8.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Doppel (DOPPEL)

ارزش بازار $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.31K$ 54.31K $ 54.31K سرمایه در گردش 96.60B 96.60B 96.60B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Doppel برابر است با $ 53.96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOPPEL برابر است با 96.60B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.31K است.