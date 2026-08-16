قیمت امروز dogwifhat Eth

قیمت لحظه‌ ای dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) در حال حاضر برابر با $ 0.0010445 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGWIFHAT به USD برابر با $ 0.0010445 برای هر DOGWIFHAT می‌ باشد.

توکن dogwifhat Eth در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 104,450 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M DOGWIFHAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGWIFHAT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.074917 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGWIFHAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.76 رسیده است.

اطلاعات بازار dogwifhat Eth (DOGWIFHAT)

ارزش بازار $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K حجم (24 ساعته) $ 104.76$ 104.76 $ 104.76 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی dogwifhat Eth برابر است با $ 104.45K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.76. عرضه در گردش DOGWIFHAT برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 104.45K است.