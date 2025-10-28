DFDV Staked SOLDFDVSOL چیست

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment. Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment. DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment. Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DFDV Staked SOL (DFDVSOL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DFDV Staked SOL (USD)

ارزش DFDV Staked SOL (DFDVSOL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DFDV Staked SOL (DFDVSOL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DFDV Staked SOL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DFDV Staked SOL را بررسی کنید!

DFDVSOL به ارزهای محلی

توکنومیکس DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

درک، توکنومیکس DFDV Staked SOL (DFDVSOL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DFDVSOL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DFDV Staked SOL (DFDVSOL) امروز DFDV Staked SOL (DFDVSOL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DFDVSOL به واحد USD برابر است با 205.47 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DFDVSOL نسبت به USD چقدر است؟ $ 205.47 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DFDVSOL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DFDV Staked SOL چقدر است؟ ارزش بازار DFDVSOL برابر است با $ 121.54M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DFDVSOL چقدر است؟ عرضه در گردش DFDVSOL برابر است با 591.54K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DFDVSOL چقدر بوده است؟ DFDVSOL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 259.77 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DFDVSOL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DFDVSOL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 150.48 USD رسید. حجم معاملات DFDVSOL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DFDVSOL برابر است با -- USD . آیا DFDVSOL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DFDVSOL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DFDVSOL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DFDV Staked SOL (DFDVSOL)