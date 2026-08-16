قیمت امروز D1ckGPT

قیمت لحظه‌ ای D1ckGPT (DICK) در حال حاضر برابر با $ 0.00472851 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DICK به USD برابر با $ 0.00472851 برای هر DICK می‌ باشد.

توکن D1ckGPT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 308,942 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.34M DICK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DICK در بازه‌ ای بین $ 0.0046955 (حداقل) و $ 0.00480918 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.297034 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00440837 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DICK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -3.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 151.65 رسیده است.

اطلاعات بازار D1ckGPT (DICK)

ارزش بازار $ 308.94K$ 308.94K $ 308.94K حجم (24 ساعته) $ 151.65$ 151.65 $ 151.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 326.27K$ 326.27K $ 326.27K سرمایه در گردش 26.34M 26.34M 26.34M عرضه کل 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

ارزش بازار فعلی D1ckGPT برابر است با $ 308.94K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 151.65. عرضه در گردش DICK برابر است با 26.34M، و عرضه کل آن 69000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 326.27K است.