قیمت امروز Czlu

قیمت لحظه‌ ای Czlu (CZLU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CZLU به USD برابر با $ 0 برای هر CZLU می‌ باشد.

توکن Czlu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,780.61 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B CZLU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CZLU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00110629 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CZLU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -2.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Czlu (CZLU)

ارزش بازار $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Czlu برابر است با $ 14.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CZLU برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.78K است.