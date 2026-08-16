قیمت امروز Cucumber Trade

قیمت لحظه‌ ای Cucumber Trade (CUC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CUC به USD برابر با $ 0 برای هر CUC می‌ باشد.

توکن Cucumber Trade در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,758.69 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 728.13M CUC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CUC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CUC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cucumber Trade (CUC)

ارزش بازار $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K سرمایه در گردش 728.13M 728.13M 728.13M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cucumber Trade برابر است با $ 12.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CUC برابر است با 728.13M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.52K است.