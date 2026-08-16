قیمت امروز Crypto Burger

قیمت لحظه‌ ای Crypto Burger (BURGER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BURGER به USD برابر با $ 0 برای هر BURGER می‌ باشد.

توکن Crypto Burger در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19.515,18 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420,69B BURGER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BURGER در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BURGER طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -%3,10 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Crypto Burger (BURGER)

ارزش بازار $ 19,52K$ 19,52K $ 19,52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19,52K$ 19,52K $ 19,52K سرمایه در گردش 420,69B 420,69B 420,69B عرضه کل 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

ارزش بازار فعلی Crypto Burger برابر است با $ 19,52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BURGER برابر است با 420,69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19,52K است.