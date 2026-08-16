قیمت امروز CRASH CAT

قیمت لحظه‌ ای CRASH CAT (CRASHCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRASHCAT به USD برابر با $ 0 برای هر CRASHCAT می‌ باشد.

توکن CRASH CAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 92,527 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 818.24M CRASHCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRASHCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRASHCAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -2.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 416.03 رسیده است.

اطلاعات بازار CRASH CAT (CRASHCAT)

ارزش بازار $ 92.53K$ 92.53K $ 92.53K حجم (24 ساعته) $ 416.03$ 416.03 $ 416.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 92.53K$ 92.53K $ 92.53K سرمایه در گردش 818.24M 818.24M 818.24M عرضه کل 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

ارزش بازار فعلی CRASH CAT برابر است با $ 92.53K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 416.03. عرضه در گردش CRASHCAT برابر است با 818.24M، و عرضه کل آن 818244027.2582419 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.53K است.