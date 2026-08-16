قیمت امروز Covenant Foundation

قیمت لحظه‌ ای Covenant Foundation (CVT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CVT به USD برابر با $ 0 برای هر CVT می‌ باشد.

توکن Covenant Foundation در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,353 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 534.72M CVT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CVT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CVT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -16.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Covenant Foundation (CVT)

ارزش بازار $ 37.35K$ 37.35K $ 37.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.85K$ 69.85K $ 69.85K سرمایه در گردش 534.72M 534.72M 534.72M عرضه کل 999,992,872.488752 999,992,872.488752 999,992,872.488752

ارزش بازار فعلی Covenant Foundation برابر است با $ 37.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CVT برابر است با 534.72M، و عرضه کل آن 999992872.488752 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.85K است.