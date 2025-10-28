قیمت لحظه‌ ای Concentric Industries امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CONCENTRIC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CONCENTRIC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Concentric Industries امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CONCENTRIC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CONCENTRIC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CONCENTRIC

اطلاعات قیمت CONCENTRIC

وب‌سایت رسمی CONCENTRIC

توکنومیکس CONCENTRIC

پیش‌بینی قیمت CONCENTRIC

لوگو Concentric Industries

قیمت Concentric Industries (CONCENTRIC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CONCENTRIC به USD:

$0.00083696
-12.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Concentric Industries (CONCENTRIC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:35:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Concentric Industries (CONCENTRIC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.00442362
$ 0
+0.09%

-12.51%

+44.42%

+44.42%

قیمت لحظه‌ ای Concentric Industries (CONCENTRIC) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، CONCENTRIC در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CONCENTRIC برابر با $ 0.00442362 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CONCENTRIC در یک ساعت گذشته +0.09%، در 24 ساعت گذشته -12.51% و در 7 روز گذشته +44.42% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Concentric Industries (CONCENTRIC)

$ 729.68K
--
$ 836.92K
871.82M
999,946,936.5288035
ارزش بازار فعلی Concentric Industries برابر است با $ 729.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CONCENTRIC برابر است با 871.82M، و عرضه کل آن 999946936.5288035 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 836.92K است.

تاریخچه قیمت Concentric Industries (CONCENTRIC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Concentric Industries به USD به میزان $ -0.000119748812909448 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Concentric Industries به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Concentric Industries به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Concentric Industries به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000119748812909448-12.51%
30 روز$ 0+0.86%
60 روز$ 0-3.14%
90 روز$ 0--

Concentric IndustriesCONCENTRIC چیست

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Concentric Industries (CONCENTRIC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Concentric Industries (USD)

ارزش Concentric Industries (CONCENTRIC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Concentric Industries (CONCENTRIC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Concentric Industries را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Concentric Industries را بررسی کنید!

CONCENTRIC به ارزهای محلی

توکنومیکس Concentric Industries (CONCENTRIC)

درک، توکنومیکس Concentric Industries (CONCENTRIC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CONCENTRIC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Concentric Industries (CONCENTRIC)

امروز Concentric Industries (CONCENTRIC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CONCENTRIC به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CONCENTRIC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CONCENTRIC نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Concentric Industries چقدر است؟
ارزش بازار CONCENTRIC برابر است با $ 729.68K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CONCENTRIC چقدر است؟
عرضه در گردش CONCENTRIC برابر است با 871.82M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CONCENTRIC چقدر بوده است؟
CONCENTRIC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00442362 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CONCENTRIC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CONCENTRIC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات CONCENTRIC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CONCENTRIC برابر است با -- USD.
آیا CONCENTRIC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CONCENTRIC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CONCENTRIC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:35:33 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Concentric Industries (CONCENTRIC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

