Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth. Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy. Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask … WHAT IF … we think we have the Answers, but it's the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren't the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric's "All Gain Sum"™ annihilates the 'zero sum game'.

منبع Concentric Industries (CONCENTRIC) وب سایت رسمی

CONCENTRIC به ارزهای محلی

توکنومیکس Concentric Industries (CONCENTRIC)

درک، توکنومیکس Concentric Industries (CONCENTRIC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CONCENTRIC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Concentric Industries (CONCENTRIC) امروز Concentric Industries (CONCENTRIC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CONCENTRIC به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CONCENTRIC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CONCENTRIC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Concentric Industries چقدر است؟ ارزش بازار CONCENTRIC برابر است با $ 729.68K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CONCENTRIC چقدر است؟ عرضه در گردش CONCENTRIC برابر است با 871.82M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CONCENTRIC چقدر بوده است؟ CONCENTRIC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00442362 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CONCENTRIC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CONCENTRIC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CONCENTRIC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CONCENTRIC برابر است با -- USD . آیا CONCENTRIC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CONCENTRIC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CONCENTRIC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Concentric Industries (CONCENTRIC)