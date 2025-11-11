اقتصاد توکنی Concentric Industries (CONCENTRIC)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Concentric Industries (CONCENTRIC)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:21:55 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Concentric Industries (CONCENTRIC)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Concentric Industries (CONCENTRIC)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 614.18K
$ 614.18K
کل عرضه:
$ 999.95M
$ 999.95M
منبع تغذیه در گردش:
$ 871.82M
$ 871.82M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 704.45K
$ 704.45K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00442362
$ 0.00442362
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0
$ 0
قیمت فعلی:
$ 0.00070464
$ 0.00070464

اطلاعات Concentric Industries (CONCENTRIC).

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

وب‌ سایت رسمی:
https://concentricindustries.net/

توکنومیکس Concentric Industries (CONCENTRIC): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Concentric Industries (CONCENTRIC) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های CONCENTRIC که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های CONCENTRIC که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی CONCENTRIC را درک کردید، قیمت زنده توکن CONCENTRIC را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت CONCENTRIC

می‌خواهید بدانید که CONCENTRIC به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت CONCENTRIC ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.