قیمت امروز Communist Cat

قیمت لحظه‌ ای Communist Cat (CCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CCAT به USD برابر با $ 0 برای هر CCAT می‌ باشد.

توکن Communist Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,142.18 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 963.49M CCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CCAT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CCAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Communist Cat (CCAT)

ارزش بازار $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K سرمایه در گردش 963.49M 963.49M 963.49M عرضه کل 963,490,592.554167 963,490,592.554167 963,490,592.554167

ارزش بازار فعلی Communist Cat برابر است با $ 14.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CCAT برابر است با 963.49M، و عرضه کل آن 963490592.554167 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.14K است.