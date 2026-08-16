قیمت امروز COLADA

قیمت لحظه‌ ای COLADA (COLA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COLA به USD برابر با $ 0 برای هر COLA می‌ باشد.

توکن COLADA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 171,111 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.86M COLA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COLA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COLA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -6.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.23K رسیده است.

اطلاعات بازار COLADA (COLA)

ارزش بازار $ 171.11K$ 171.11K $ 171.11K حجم (24 ساعته) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 171.11K$ 171.11K $ 171.11K سرمایه در گردش 999.86M 999.86M 999.86M عرضه کل 999,857,600.8220514 999,857,600.8220514 999,857,600.8220514

ارزش بازار فعلی COLADA برابر است با $ 171.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.23K. عرضه در گردش COLA برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999857600.8220514 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 171.11K است.