قیمت امروز Coinbase Wrapped MEGA

قیمت لحظه‌ ای Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) در حال حاضر برابر با $ 0.03137046 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CBMEGA به USD برابر با $ 0.03137046 برای هر CBMEGA می‌ باشد.

توکن Coinbase Wrapped MEGA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 811,953 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 25.88M CBMEGA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CBMEGA در بازه‌ ای بین $ 0.03108649 (حداقل) و $ 0.03304851 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.172413 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02831716 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CBMEGA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.58% و در هفت روز اخیر به میزان -13.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 202.72K رسیده است.

اطلاعات بازار Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA)

ارزش بازار $ 811.95K$ 811.95K $ 811.95K حجم (24 ساعته) $ 202.72K$ 202.72K $ 202.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 811.95K$ 811.95K $ 811.95K سرمایه در گردش 25.88M 25.88M 25.88M عرضه کل 25,883,157.30764397 25,883,157.30764397 25,883,157.30764397

ارزش بازار فعلی Coinbase Wrapped MEGA برابر است با $ 811.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.72K. عرضه در گردش CBMEGA برابر است با 25.88M، و عرضه کل آن 25883157.30764397 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 811.95K است.