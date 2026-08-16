قیمت امروز CLUDE

قیمت لحظه‌ ای CLUDE (CLUDE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLUDE به USD برابر با $ 0 برای هر CLUDE می‌ باشد.

توکن CLUDE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 500,360 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M CLUDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLUDE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00406108 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLUDE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان +10.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 40.79K رسیده است.

اطلاعات بازار CLUDE (CLUDE)

ارزش بازار $ 500.36K$ 500.36K $ 500.36K حجم (24 ساعته) $ 40.79K$ 40.79K $ 40.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 500.36K$ 500.36K $ 500.36K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,959,406.884111 999,959,406.884111 999,959,406.884111

ارزش بازار فعلی CLUDE برابر است با $ 500.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 40.79K. عرضه در گردش CLUDE برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999959406.884111 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 500.36K است.