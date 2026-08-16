قیمت امروز CLAWLETT

قیمت لحظه‌ ای CLAWLETT (CLAWLETT) در حال حاضر برابر با $ 0.00942692 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWLETT به USD برابر با $ 0.00942692 برای هر CLAWLETT می‌ باشد.

توکن CLAWLETT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 197,541 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.96M CLAWLETT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWLETT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.34 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00112421 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWLETT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 271.66 رسیده است.

اطلاعات بازار CLAWLETT (CLAWLETT)

ارزش بازار $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K حجم (24 ساعته) $ 271.66$ 271.66 $ 271.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K سرمایه در گردش 20.96M 20.96M 20.96M عرضه کل 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

ارزش بازار فعلی CLAWLETT برابر است با $ 197.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 271.66. عرضه در گردش CLAWLETT برابر است با 20.96M، و عرضه کل آن 20955000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 197.54K است.