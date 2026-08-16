قیمت امروز ClawiAi

قیمت لحظه‌ ای ClawiAi (CLAWIAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAWIAI به USD برابر با $ 0 برای هر CLAWIAI می‌ باشد.

توکن ClawiAi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,139 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 93.96B CLAWIAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAWIAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAWIAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ClawiAi (CLAWIAI)

ارزش بازار $ 29.14K$ 29.14K $ 29.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.15K$ 29.15K $ 29.15K سرمایه در گردش 93.96B 93.96B 93.96B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ClawiAi برابر است با $ 29.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAWIAI برابر است با 93.96B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.15K است.