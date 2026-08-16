قیمت امروز CHONKY

قیمت لحظه‌ ای CHONKY (CHONKY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHONKY به USD برابر با $ 0 برای هر CHONKY می‌ باشد.

توکن CHONKY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 269,121 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M CHONKY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHONKY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00217993 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHONKY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -6.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.92K رسیده است.

اطلاعات بازار CHONKY (CHONKY)

ارزش بازار $ 269.12K$ 269.12K $ 269.12K حجم (24 ساعته) $ 1.92K$ 1.92K $ 1.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 269.12K$ 269.12K $ 269.12K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373

ارزش بازار فعلی CHONKY برابر است با $ 269.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.92K. عرضه در گردش CHONKY برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999250.8068373 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 269.12K است.