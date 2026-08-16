قیمت امروز Chonkers

قیمت لحظه‌ ای Chonkers (CHONKERS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHONKERS به USD برابر با $ 0 برای هر CHONKERS می‌ باشد.

توکن Chonkers در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,078 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.51M CHONKERS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHONKERS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00112827 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHONKERS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -3.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Chonkers (CHONKERS)

ارزش بازار $ 36.08K$ 36.08K $ 36.08K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.08K$ 36.08K $ 36.08K سرمایه در گردش 999.51M 999.51M 999.51M عرضه کل 999,510,909.303577 999,510,909.303577 999,510,909.303577

ارزش بازار فعلی Chonkers برابر است با $ 36.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHONKERS برابر است با 999.51M، و عرضه کل آن 999510909.303577 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.08K است.