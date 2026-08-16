قیمت امروز THE LEAK

قیمت لحظه‌ ای THE LEAK (LEAK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LEAK به USD برابر با $ 0 برای هر LEAK می‌ باشد.

توکن THE LEAK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,702 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B LEAK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LEAK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LEAK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.63% و در هفت روز اخیر به میزان -69.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار THE LEAK (LEAK)

ارزش بازار $ 23.70K$ 23.70K $ 23.70K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.70K$ 23.70K $ 23.70K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی THE LEAK برابر است با $ 23.70K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LEAK برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.70K است.