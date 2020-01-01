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برترین توکن‌ های اکوسیستم Olympus Pro بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Olympus Pro را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03703
-0.38%
-2.42%
-5.77%
$ 43.48M
$ 54.98M
2
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10439
-0.15%
-0.86%
-0.72%
$ 23.59M
$ 1.01M
3
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007863
+0.03%
+0.45%
-2.21%
$ 13.50M
$ 704.40M
4
THORSwap
THORSwap
THOR
$ 0.04008402
-0.15%
-0.00%
-4.64%
$ 10.17M
$ 5.24K
5
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.63
-1.26%
-0.00%
-3.14%
$ 6.17M
$ 15.25K
6
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.084903
0.00%
+0.00%
+4.41%
$ 5.80M
$ 4.26K
7
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.96
0.00%
+0.02%
-1.01%
$ 4.96M
$ 99.85K
8
Pangolin
Pangolin
PNG
$ 0.02006
-0.55%
+0.55%
-0.79%
$ 4.68M
$ 2.88M
9
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00402416
+0.01%
-0.01%
-4.11%
$ 3.25M
$ 17.12K
10
mStable USD
mStable USD
MUSD
$ 0.999096
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 2.87M
$ 0.01
11
ICHI
ICHI
ICHI
$ 0.088424
+0.24%
-0.00%
-3.46%
$ 829.37K
$ 7.96
12
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
13
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0.748587
+0.39%
-0.00%
-3.55%
$ 360.45K
$ 78.19
14
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0.03569375
0.00%
-0.00%
+4.48%
$ 356.94K
$ 4.20
15
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03304412
+0.44%
-0.00%
-4.68%
$ 317.65K
$ 37.78
16
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 30.01
-0.07%
+0.01%
-1.77%
$ 300.12K
$ 25.98
17
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.0003067
-0.15%
+0.01%
-6.49%
$ 145.67K
$ 16.59
18
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
0.00%
--
-0.02%
$ 42.59K
$ 4.58
19
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00177343
0.00%
--
0.00%
$ 39.65K
$ 1.00

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Olympus Pro چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Olympus Pro به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $121.38M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Olympus Pro چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Olympus Pro که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PNG با ثبت تغییر قیمتی 0.55% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Olympus Pro در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته اکوسیستم Olympus Pro را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Olympus Pro می‌توان به BANK, SYN, SPELL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Olympus Pro چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Olympus Pro در حال حاضر حدود $121.38M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Olympus Pro، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.