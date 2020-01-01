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برترین توکن‌ های Murad Picks بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Murad Picks را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3222
+0.06%
+0.98%
-1.70%
$ 296.34M
$ 309.16K
2
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.0428
+0.19%
+1.53%
-5.84%
$ 41.75M
$ 1.46M
3
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009705
-0.02%
+0.05%
-6.95%
$ 37.92M
$ 686.64B
4
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.001868
+1.35%
+2.63%
-6.34%
$ 17.44M
$ 29.34M
5
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001877
0.00%
-0.21%
-6.76%
$ 6.34M
$ 12.67M
6
American Coin
American Coin
USA
$ 1.37714E-7
+0.25%
+1.10%
-7.21%
$ 1.60M
--
7
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00146045
+1.10%
-0.03%
+5.98%
$ 1.46M
$ 18.32K
8
LOCK IN
LOCK IN
LOCKIN
$ 0.00099261
+0.34%
+0.08%
+5.50%
$ 986.54K
$ 218.83K
9
mini
mini
MINI
$ 0.00082128
+1.13%
+0.02%
-4.75%
$ 719.27K
$ 124.83K
10
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet
SKBDI
$ 0.00480399
+0.09%
+0.02%
-3.14%
$ 359.73K
$ 455.84

سوالات متداول

توکن‌ های Murad Picks چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Murad Picks به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $404.91M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Murad Picks چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Murad Picks که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GIGA با ثبت تغییر قیمتی 2.63% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Murad Picks در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته Murad Picks را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Murad Picks می‌توان به SPX, POPCAT, MOG اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Murad Picks چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Murad Picks در حال حاضر حدود $404.91M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Murad Picks، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.