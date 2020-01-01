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برترین توکن‌ های اکوسیستم اصلی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم اصلی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.579
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999115
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.73M
$ 1.59M
4
Colend
Colend
CLND
$ 0.02880285
+2.77%
-0.05%
+0.65%
$ 2.88M
$ 150.63
5
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
6
ASX Capital
ASX Capital
ASX
$ 0.05951
+0.01%
+0.00%
-1.53%
$ 483.52K
$ 422.66
7
Wrapped CORE
Wrapped CORE
WCORE
$ 0.02026835
-0.41%
+0.10%
-1.88%
$ 355.80K
$ 2.03K
8
b14g dualCORE
b14g dualCORE
DUALCORE
$ 0.02638608
0.00%
--
0.00%
$ 324.31K
$ 2.00
9
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001206
+0.17%
+1.17%
+9.34%
$ 134.18K
$ 24.88M
10
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016595
0.00%
--
-0.68%
$ 55.76K
$ 20.32
11
ARS
ARS
ARS
$ 0.0006333
0.00%
+0.03%
+0.62%
--
$ 88.84M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم اصلی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم اصلی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $81.37B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم اصلی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم اصلی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم اصلی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته اکوسیستم اصلی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم اصلی می‌توان به USDC, LINK, AUSD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم اصلی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم اصلی در حال حاضر حدود $81.37B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم اصلی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.