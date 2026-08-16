قیمت امروز CAD Digital

قیمت لحظه‌ ای CAD Digital (CADD) در حال حاضر برابر با $ 0.712128 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CADD به USD برابر با $ 0.712128 برای هر CADD می‌ باشد.

توکن CAD Digital در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 856,496 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.20M CADD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CADD در بازه‌ ای بین $ 0.712102 (حداقل) و $ 0.716633 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.720142 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.709213 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CADD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 157.96 رسیده است.

اطلاعات بازار CAD Digital (CADD)

ارزش بازار $ 856.50K$ 856.50K $ 856.50K حجم (24 ساعته) $ 157.96$ 157.96 $ 157.96 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 856.50K$ 856.50K $ 856.50K سرمایه در گردش 1.20M 1.20M 1.20M عرضه کل 1,202,692.079999999 1,202,692.079999999 1,202,692.079999999

ارزش بازار فعلی CAD Digital برابر است با $ 856.50K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 157.96. عرضه در گردش CADD برابر است با 1.20M، و عرضه کل آن 1202692.079999999 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 856.50K است.