قیمت امروز Builders

قیمت لحظه‌ ای Builders (BUILDERS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUILDERS به USD برابر با $ 0 برای هر BUILDERS می‌ باشد.

توکن Builders در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,938.82 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BUILDERS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUILDERS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUILDERS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Builders (BUILDERS)

ارزش بازار $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Builders برابر است با $ 14.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BUILDERS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.94K است.