قیمت امروز Bluzelle

قیمت لحظه‌ ای Bluzelle (BLZ) در حال حاضر برابر با $ 0.00645641 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLZ به USD برابر با $ 0.00645641 برای هر BLZ می‌ باشد.

توکن Bluzelle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,070,912 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 475.72M BLZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLZ در بازه‌ ای بین $ 0.00634273 (حداقل) و $ 0.00658998 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.783089 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00579292 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.75% و در هفت روز اخیر به میزان +3.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 110.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Bluzelle (BLZ)

ارزش بازار $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M حجم (24 ساعته) $ 110.20K$ 110.20K $ 110.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M سرمایه در گردش 475.72M 475.72M 475.72M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bluzelle برابر است با $ 3.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 110.20K. عرضه در گردش BLZ برابر است با 475.72M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.23M است.