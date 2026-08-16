قیمت امروز Blue Agent

قیمت لحظه‌ ای Blue Agent (BLUEAGENT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLUEAGENT به USD برابر با $ 0 برای هر BLUEAGENT می‌ باشد.

توکن Blue Agent در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,313 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B BLUEAGENT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLUEAGENT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLUEAGENT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Blue Agent (BLUEAGENT)

ارزش بازار $ 34.31K$ 34.31K $ 34.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.31K$ 34.31K $ 34.31K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Blue Agent برابر است با $ 34.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLUEAGENT برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.31K است.