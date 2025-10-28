bitSmileySMILE چیست

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

توکنومیکس bitSmiley (SMILE)

درک، توکنومیکس bitSmiley (SMILE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SMILE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره bitSmiley (SMILE) امروز bitSmiley (SMILE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SMILE به واحد USD برابر است با 0.00250794 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SMILE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00250794 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SMILE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار bitSmiley چقدر است؟ ارزش بازار SMILE برابر است با $ 61.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SMILE چقدر است؟ عرضه در گردش SMILE برابر است با 24.46M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SMILE چقدر بوده است؟ SMILE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.472158 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SMILE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SMILE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00219046 USD رسید. حجم معاملات SMILE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SMILE برابر است با -- USD . آیا SMILE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SMILE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SMILE مراجعه کنید.

