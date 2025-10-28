BitrecsSN122 چیست

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages. The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners. Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos. Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages. The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners. Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Bitrecs (USD)

ارزش Bitrecs (SN122) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bitrecs (SN122) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bitrecs را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bitrecs را بررسی کنید!

SN122 به ارزهای محلی

توکنومیکس Bitrecs (SN122)

درک، توکنومیکس Bitrecs (SN122) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SN122 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bitrecs (SN122) امروز Bitrecs (SN122) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SN122 به واحد USD برابر است با 0.66162 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SN122 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.66162 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SN122 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bitrecs چقدر است؟ ارزش بازار SN122 برابر است با $ 182.64K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SN122 چقدر است؟ عرضه در گردش SN122 برابر است با 276.05K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SN122 چقدر بوده است؟ SN122 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.803673 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SN122 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SN122 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.337554 USD رسید. حجم معاملات SN122 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SN122 برابر است با -- USD . آیا SN122 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SN122 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SN122 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bitrecs (SN122)