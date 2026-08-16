قیمت امروز Bitget Wrapped BTC

قیمت لحظه‌ ای Bitget Wrapped BTC (BGBTC) در حال حاضر برابر با $ 63,055 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BGBTC به USD برابر با $ 63,055 برای هر BGBTC می‌ باشد.

توکن Bitget Wrapped BTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,050,965 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 984.00 BGBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BGBTC در بازه‌ ای بین $ 62,751 (حداقل) و $ 63,123 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 82,700 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 58,296 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BGBTC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -3.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 44.28K رسیده است.

اطلاعات بازار Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

ارزش بازار $ 62.05M$ 62.05M $ 62.05M حجم (24 ساعته) $ 44.28K$ 44.28K $ 44.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.05M$ 62.05M $ 62.05M سرمایه در گردش 984.00 984.00 984.00 عرضه کل 984.0 984.0 984.0

ارزش بازار فعلی Bitget Wrapped BTC برابر است با $ 62.05M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 44.28K. عرضه در گردش BGBTC برابر است با 984.00، و عرضه کل آن 984.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.05M است.