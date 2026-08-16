قیمت امروز BioLLM

قیمت لحظه‌ ای BioLLM (BIOLLM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BIOLLM به USD برابر با $ 0 برای هر BIOLLM می‌ باشد.

توکن BioLLM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 217,727 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M BIOLLM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BIOLLM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00242599 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BIOLLM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.83% و در هفت روز اخیر به میزان -11.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.81K رسیده است.

اطلاعات بازار BioLLM (BIOLLM)

ارزش بازار $ 217.73K$ 217.73K $ 217.73K حجم (24 ساعته) $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 217.73K$ 217.73K $ 217.73K سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,947,610.528078 999,947,610.528078 999,947,610.528078

ارزش بازار فعلی BioLLM برابر است با $ 217.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.81K. عرضه در گردش BIOLLM برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999947610.528078 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 217.73K است.