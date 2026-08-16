قیمت امروز Billy Base

قیمت لحظه‌ ای Billy Base (BILLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BILLY به USD برابر با $ 0 برای هر BILLY می‌ باشد.

توکن Billy Base در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,210 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 964.92M BILLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BILLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01033622 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BILLY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Billy Base (BILLY)

ارزش بازار $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K سرمایه در گردش 964.92M 964.92M 964.92M عرضه کل 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145

ارزش بازار فعلی Billy Base برابر است با $ 23.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BILLY برابر است با 964.92M، و عرضه کل آن 964917753.7618145 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.21K است.