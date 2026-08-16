قیمت امروز BFIC Coin

قیمت لحظه‌ ای BFIC Coin (BFIC) در حال حاضر برابر با $ 0.238257 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BFIC به USD برابر با $ 0.238257 برای هر BFIC می‌ باشد.

توکن BFIC Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 450,252 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.89M BFIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BFIC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 50.26 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.120209 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BFIC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BFIC Coin (BFIC)

ارزش بازار $ 450.25K$ 450.25K $ 450.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M سرمایه در گردش 1.89M 1.89M 1.89M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی BFIC Coin برابر است با $ 450.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BFIC برابر است با 1.89M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.00M است.