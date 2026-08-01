قیمت امروز Beercoin

قیمت لحظه‌ ای Beercoin (BEER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEER به USD برابر با $ 0 برای هر BEER می‌ باشد.

توکن Beercoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 526,263 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 888.89B BEER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -2.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Beercoin (BEER)

ارزش بازار $ 526.26K$ 526.26K $ 526.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 526.26K$ 526.26K $ 526.26K سرمایه در گردش 888.89B 888.89B 888.89B عرضه کل 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04 888,888,618,086.04

ارزش بازار فعلی Beercoin برابر است با $ 526.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BEER برابر است با 888.89B، و عرضه کل آن 888888618086.04 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 526.26K است.