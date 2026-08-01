قیمت امروز Beamable Network Token

قیمت لحظه‌ ای Beamable Network Token (BMB) در حال حاضر برابر با $ 0.00216137 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BMB به USD برابر با $ 0.00216137 برای هر BMB می‌ باشد.

توکن Beamable Network Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 433,679 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 200.65M BMB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BMB در بازه‌ ای بین $ 0.00214837 (حداقل) و $ 0.0022581 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.075889 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00141266 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BMB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 128.48 رسیده است.

اطلاعات بازار Beamable Network Token (BMB)

ارزش بازار $ 433.68K$ 433.68K $ 433.68K حجم (24 ساعته) $ 128.48$ 128.48 $ 128.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M سرمایه در گردش 200.65M 200.65M 200.65M عرضه کل 999,998,476.2864233 999,998,476.2864233 999,998,476.2864233

ارزش بازار فعلی Beamable Network Token برابر است با $ 433.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 128.48. عرضه در گردش BMB برابر است با 200.65M، و عرضه کل آن 999998476.2864233 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.16M است.