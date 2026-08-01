قیمت امروز balajis

قیمت لحظه‌ ای balajis (BALAJIS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BALAJIS به USD برابر با $ 0 برای هر BALAJIS می‌ باشد.

توکن balajis در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 219,362 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BALAJIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BALAJIS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02405207 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BALAJIS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -13.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.73 رسیده است.

اطلاعات بازار balajis (BALAJIS)

ارزش بازار $ 219.36K$ 219.36K $ 219.36K حجم (24 ساعته) $ 65.73$ 65.73 $ 65.73 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 219.36K$ 219.36K $ 219.36K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی balajis برابر است با $ 219.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.73. عرضه در گردش BALAJIS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 219.36K است.