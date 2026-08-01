قیمت امروز Bachi on Base

قیمت لحظه‌ ای Bachi on Base (BACHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BACHI به USD برابر با $ 0 برای هر BACHI می‌ باشد.

توکن Bachi on Base در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,411 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 689.93M BACHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BACHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00331437 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BACHI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -8.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bachi on Base (BACHI)

ارزش بازار $ 25.41K$ 25.41K $ 25.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.41K$ 25.41K $ 25.41K سرمایه در گردش 689.93M 689.93M 689.93M عرضه کل 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bachi on Base برابر است با $ 25.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BACHI برابر است با 689.93M، و عرضه کل آن 690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.41K است.