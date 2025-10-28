Anzens USDAUSDA چیست

منبع Anzens USDA (USDA) وب سایت رسمی

USDA به ارزهای محلی

توکنومیکس Anzens USDA (USDA)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Anzens USDA (USDA) امروز Anzens USDA (USDA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USDA به واحد USD برابر است با 1.03 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USDA نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.03 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USDA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Anzens USDA چقدر است؟ ارزش بازار USDA برابر است با $ 10.39M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USDA چقدر است؟ عرضه در گردش USDA برابر است با 10.08M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDA چقدر بوده است؟ USDA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.11 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USDA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USDA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.529751 USD رسید. حجم معاملات USDA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDA برابر است با -- USD . آیا USDA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USDA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Anzens USDA (USDA)