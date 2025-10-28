قیمت لحظه‌ ای Anzens USDA امروز برابر است با 1.03 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Anzens USDA امروز برابر است با 1.03 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Anzens USDA

قیمت Anzens USDA (USDA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 USDA به USD:

$1.03
-0.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Anzens USDA (USDA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Anzens USDA (USDA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.024
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.037
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.024
$ 1.037
$ 1.11
$ 0.529751
+0.04%

-0.38%

-0.20%

-0.20%

قیمت لحظه‌ ای Anzens USDA (USDA) برابر است با $1.03. در 24 ساعت گذشته، USDA در بازه قیمتی حداقل $ 1.024 تا حداکثر $ 1.037 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته USDA برابر با $ 1.11 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.529751 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، USDA در یک ساعت گذشته +0.04%، در 24 ساعت گذشته -0.38% و در 7 روز گذشته -0.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Anzens USDA (USDA)

$ 10.39M
--
$ 10.39M
10.08M
10,081,677.0
ارزش بازار فعلی Anzens USDA برابر است با $ 10.39M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USDA برابر است با 10.08M، و عرضه کل آن 10081677.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.39M است.

تاریخچه قیمت Anzens USDA (USDA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Anzens USDA به USD به میزان $ -0.003962337318153 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Anzens USDA به USD به میزان $ +0.0408580400 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Anzens USDA به USD به میزان $ +0.0306853480 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Anzens USDA به USD به میزان $ +0.0280956332853352 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.003962337318153-0.38%
30 روز$ +0.0408580400+3.97%
60 روز$ +0.0306853480+2.98%
90 روز$ +0.0280956332853352+2.80%

Anzens USDAUSDA چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Anzens USDA (USDA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Anzens USDA (USD)

ارزش Anzens USDA (USDA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Anzens USDA (USDA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Anzens USDA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Anzens USDA را بررسی کنید!

USDA به ارزهای محلی

توکنومیکس Anzens USDA (USDA)

درک، توکنومیکس Anzens USDA (USDA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Anzens USDA (USDA)

امروز Anzens USDA (USDA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای USDA به واحد USD برابر است با 1.03 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی USDA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی USDA نسبت به USD برابر است با $ 1.03. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Anzens USDA چقدر است؟
ارزش بازار USDA برابر است با $ 10.39M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش USDA چقدر است؟
عرضه در گردش USDA برابر است با 10.08M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDA چقدر بوده است؟
USDA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.11 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت USDA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
USDA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.529751 USD رسید.
حجم معاملات USDA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDA برابر است با -- USD.
آیا USDA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد USDA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDA مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Anzens USDA (USDA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

