قیمت امروز Ante Games

قیمت لحظه‌ ای Ante Games (ANTE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANTE به USD برابر با $ 0 برای هر ANTE می‌ باشد.

توکن Ante Games در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,980 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.97M ANTE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANTE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANTE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -28.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ante Games (ANTE)

ارزش بازار $ 63.98K$ 63.98K $ 63.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.98K$ 63.98K $ 63.98K سرمایه در گردش 999.97M 999.97M 999.97M عرضه کل 999,969,687.608188 999,969,687.608188 999,969,687.608188

ارزش بازار فعلی Ante Games برابر است با $ 63.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANTE برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999969687.608188 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.98K است.