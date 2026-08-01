قیمت امروز Anoncoin

قیمت لحظه‌ ای Anoncoin (ANONCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANONCOIN به USD برابر با $ 0 برای هر ANONCOIN می‌ باشد.

توکن Anoncoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 466,473 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 974.49M ANONCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANONCOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00271507 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANONCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -1.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.63K رسیده است.

اطلاعات بازار Anoncoin (ANONCOIN)

ارزش بازار $ 466.47K$ 466.47K $ 466.47K حجم (24 ساعته) $ 3.63K$ 3.63K $ 3.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 466.47K$ 466.47K $ 466.47K سرمایه در گردش 974.49M 974.49M 974.49M عرضه کل 974,486,247.2466422 974,486,247.2466422 974,486,247.2466422

ارزش بازار فعلی Anoncoin برابر است با $ 466.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.63K. عرضه در گردش ANONCOIN برابر است با 974.49M، و عرضه کل آن 974486247.2466422 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 466.47K است.