قیمت امروز AMD xStock

قیمت لحظه‌ ای AMD xStock (AMDX) در حال حاضر برابر با $ 513.69 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMDX به USD برابر با $ 513.69 برای هر AMDX می‌ باشد.

توکن AMD xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,064,818 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.91K AMDX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMDX در بازه‌ ای بین $ 511.07 (حداقل) و $ 517.4 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 634.02 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 185.64 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMDX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +6.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 48.24K رسیده است.

اطلاعات بازار AMD xStock (AMDX)

ارزش بازار $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M حجم (24 ساعته) $ 48.24K$ 48.24K $ 48.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 179.20M$ 179.20M $ 179.20M سرمایه در گردش 7.91K 7.91K 7.91K عرضه کل 348,854.5752928389 348,854.5752928389 348,854.5752928389

ارزش بازار فعلی AMD xStock برابر است با $ 4.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 48.24K. عرضه در گردش AMDX برابر است با 7.91K، و عرضه کل آن 348854.5752928389 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 179.20M است.