قیمت امروز ALTDeer

قیمت لحظه‌ ای ALTDeer (ALT) در حال حاضر برابر با $ 0.00885234 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALT به USD برابر با $ 0.00885234 برای هر ALT می‌ باشد.

توکن ALTDeer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,605,482 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 520.20M ALT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALT در بازه‌ ای بین $ 0.00879444 (حداقل) و $ 0.0088876 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.239875 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00385453 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -6.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.35 رسیده است.

اطلاعات بازار ALTDeer (ALT)

ارزش بازار $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M حجم (24 ساعته) $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M سرمایه در گردش 520.20M 520.20M 520.20M عرضه کل 521,000,000.0 521,000,000.0 521,000,000.0

ارزش بازار فعلی ALTDeer برابر است با $ 4.61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.35. عرضه در گردش ALT برابر است با 520.20M، و عرضه کل آن 521000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.61M است.