قیمت امروز Algo Pub

قیمت لحظه‌ ای Algo Pub (ALGOPUB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 36.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALGOPUB به USD برابر با $ 0 برای هر ALGOPUB می‌ باشد.

توکن Algo Pub در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,061 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 800.83M ALGOPUB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALGOPUB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALGOPUB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -36.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Algo Pub (ALGOPUB)

ارزش بازار $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K سرمایه در گردش 800.83M 800.83M 800.83M عرضه کل 999,729,609.958486 999,729,609.958486 999,729,609.958486

ارزش بازار فعلی Algo Pub برابر است با $ 33.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ALGOPUB برابر است با 800.83M، و عرضه کل آن 999729609.958486 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.06K است.