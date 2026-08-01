قیمت امروز AiMalls

قیمت لحظه‌ ای AiMalls (AIT) در حال حاضر برابر با $ 0.093004 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIT به USD برابر با $ 0.093004 برای هر AIT می‌ باشد.

توکن AiMalls در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,370 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 515.16K AIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIT در بازه‌ ای بین $ 0.090392 (حداقل) و $ 0.093257 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 18.41 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +6.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.73 رسیده است.

اطلاعات بازار AiMalls (AIT)

ارزش بازار $ 63.37K$ 63.37K $ 63.37K حجم (24 ساعته) $ 67.73$ 67.73 $ 67.73 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 79.05K$ 79.05K $ 79.05K سرمایه در گردش 515.16K 515.16K 515.16K عرضه کل 822,540.68999979 822,540.68999979 822,540.68999979

ارزش بازار فعلی AiMalls برابر است با $ 63.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.73. عرضه در گردش AIT برابر است با 515.16K، و عرضه کل آن 822540.68999979 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 79.05K است.