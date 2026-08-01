قیمت امروز AgenC

قیمت لحظه‌ ای AgenC (AGENC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AGENC به USD برابر با $ 0 برای هر AGENC می‌ باشد.

توکن AgenC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 674,255 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M AGENC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AGENC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00354655 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AGENC طی یک ساعت گذشته به میزان +1.81% و در هفت روز اخیر به میزان -10.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.88K رسیده است.

اطلاعات بازار AgenC (AGENC)

ارزش بازار $ 674.26K$ 674.26K $ 674.26K حجم (24 ساعته) $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 674.26K$ 674.26K $ 674.26K سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,953,786.52358 999,953,786.52358 999,953,786.52358

ارزش بازار فعلی AgenC برابر است با $ 674.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.88K. عرضه در گردش AGENC برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999953786.52358 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 674.26K است.