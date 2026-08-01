قیمت امروز True

قیمت لحظه‌ ای True (TRUE) در حال حاضر برابر با $ 0.01960608 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRUE به USD برابر با $ 0.01960608 برای هر TRUE می‌ باشد.

توکن True در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,738,929 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 88.69M TRUE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRUE در بازه‌ ای بین $ 0.01948946 (حداقل) و $ 0.02029402 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.260162 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01233754 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRUE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -22.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار True (TRUE)

ارزش بازار $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M سرمایه در گردش 88.69M 88.69M 88.69M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی True برابر است با $ 1.74M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRUE برابر است با 88.69M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.96M است.