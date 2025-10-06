قیمت لحظه‌ ای Syndicate امروز برابر است با 0.2119 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SYND به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SYND را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Syndicate امروز برابر است با 0.2119 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SYND به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SYND را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Syndicate قیمت لحظه ای(SYND)

قیمت لحظه‌ ای 1 SYND به USD:

$0.2119
-8.18%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Syndicate (SYND)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:19:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Syndicate (SYND) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.2049
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.2473
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.2049
$ 0.2473
+0.80%

-8.18%

-14.32%

-14.32%

قیمت لحظه‌ ای Syndicate (SYND) برابر است با $ 0.2119. در 24 ساعت گذشته، SYND در بازه قیمتی حداقل $ 0.2049 تا حداکثر $ 0.2473 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SYND برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SYND در یک ساعت گذشته +0.80%، در 24 ساعت گذشته -8.18% و در 7 روز گذشته -14.32% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Syndicate (SYND)

$ 91.82K
$ 211.90M
--
1,000,000,000
ETH

ارزش بازار فعلی Syndicate برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 91.82K. عرضه در گردش SYND برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 211.90M است.

تاریخچه قیمت Syndicate (SYND) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Syndicate برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.018878-8.18%
30 روز$ -0.2708-56.11%
60 روز$ -0.0481-18.50%
90 روز$ -0.0481-18.50%
تغییر قیمت امروز Syndicate

امروز، SYND تغییر $ -0.018878 (-8.18%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Syndicate

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.2708 (-56.11%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Syndicate

با گسترش بازه به 60 روز، SYND تغییر $ -0.0481 (-18.50%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Syndicate

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0481 (-18.50%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Syndicate (SYND) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Syndicate را ببینید.

SyndicateSYND چیست

سندیکا (Syndicate) به توسعه‌ دهندگان این امکان را می‌دهد تا زنجیره‌های اپلیکیشن قابل برنامه‌ریزی و با قابلیت ترکیب اتمی را با کنترل کامل بر شبکه، ترتیب‌سنج و صرفه‌جویی در هزینه ایجاد کنند.

هم اکنون Syndicate در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Syndicate خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SYND را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Syndicate را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Syndicate شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Syndicate (USD)

ارزش Syndicate (SYND) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Syndicate (SYND) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Syndicate را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Syndicate را بررسی کنید!

توکنومیکس Syndicate (SYND)

درک، توکنومیکس Syndicate (SYND) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYND بیشتر بدانید!

نحوه خریدSyndicate (SYND)

آیا به دنبال نحوه خرید Syndicate هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Syndicate را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SYND به ارزهای محلی

1 Syndicate(SYND) به VND
5,576.1485
1 Syndicate(SYND) به AUD
A$0.322088
1 Syndicate(SYND) به GBP
0.156806
1 Syndicate(SYND) به EUR
0.180115
1 Syndicate(SYND) به USD
$0.2119
1 Syndicate(SYND) به MYR
RM0.88998
1 Syndicate(SYND) به TRY
8.891324
1 Syndicate(SYND) به JPY
¥32.2088
1 Syndicate(SYND) به ARS
ARS$303.580654
1 Syndicate(SYND) به RUB
16.788837
1 Syndicate(SYND) به INR
18.693818
1 Syndicate(SYND) به IDR
Rp3,531.665254
1 Syndicate(SYND) به PHP
12.525409
1 Syndicate(SYND) به EGP
￡E.10.052536
1 Syndicate(SYND) به BRL
R$1.137903
1 Syndicate(SYND) به CAD
C$0.294541
1 Syndicate(SYND) به BDT
25.932322
1 Syndicate(SYND) به NGN
308.890868
1 Syndicate(SYND) به COP
$814.999185
1 Syndicate(SYND) به ZAR
R.3.646799
1 Syndicate(SYND) به UAH
8.925228
1 Syndicate(SYND) به TZS
T.Sh.523.208647
1 Syndicate(SYND) به VES
Bs45.1347
1 Syndicate(SYND) به CLP
$199.186
1 Syndicate(SYND) به PKR
Rs59.823608
1 Syndicate(SYND) به KZT
113.985248
1 Syndicate(SYND) به THB
฿6.90794
1 Syndicate(SYND) به TWD
NT$6.490497
1 Syndicate(SYND) به AED
د.إ0.777673
1 Syndicate(SYND) به CHF
Fr0.167401
1 Syndicate(SYND) به HKD
HK$1.644344
1 Syndicate(SYND) به AMD
֏81.435289
1 Syndicate(SYND) به MAD
.د.م1.953718
1 Syndicate(SYND) به MXN
$3.896841
1 Syndicate(SYND) به SAR
ريال0.794625
1 Syndicate(SYND) به ETB
Br32.094374
1 Syndicate(SYND) به KES
KSh27.394432
1 Syndicate(SYND) به JOD
د.أ0.1502371
1 Syndicate(SYND) به PLN
0.769197
1 Syndicate(SYND) به RON
лв0.923884
1 Syndicate(SYND) به SEK
kr1.983384
1 Syndicate(SYND) به BGN
лв0.353873
1 Syndicate(SYND) به HUF
Ft70.655936
1 Syndicate(SYND) به CZK
4.418115
1 Syndicate(SYND) به KWD
د.ك0.0648414
1 Syndicate(SYND) به ILS
0.688675
1 Syndicate(SYND) به BOB
Bs1.466348
1 Syndicate(SYND) به AZN
0.36023
1 Syndicate(SYND) به TJS
SM1.960075
1 Syndicate(SYND) به GEL
0.576368
1 Syndicate(SYND) به AOA
Kz193.869429
1 Syndicate(SYND) به BHD
.د.ب0.0796744
1 Syndicate(SYND) به BMD
$0.2119
1 Syndicate(SYND) به DKK
kr1.35616
1 Syndicate(SYND) به HNL
L5.583565
1 Syndicate(SYND) به MUR
9.637212
1 Syndicate(SYND) به NAD
$3.648918
1 Syndicate(SYND) به NOK
kr2.112643
1 Syndicate(SYND) به NZD
$0.366587
1 Syndicate(SYND) به PAB
B/.0.2119
1 Syndicate(SYND) به PGK
K0.88998
1 Syndicate(SYND) به QAR
ر.ق0.771316
1 Syndicate(SYND) به RSD
дин.21.304426
1 Syndicate(SYND) به UZS
soʻm2,584.145928
1 Syndicate(SYND) به ALL
L17.619485
1 Syndicate(SYND) به ANG
ƒ0.379301
1 Syndicate(SYND) به AWG
ƒ0.38142
1 Syndicate(SYND) به BBD
$0.4238
1 Syndicate(SYND) به BAM
KM0.355992
1 Syndicate(SYND) به BIF
Fr630.6144
1 Syndicate(SYND) به BND
$0.273351
1 Syndicate(SYND) به BSD
$0.2119
1 Syndicate(SYND) به JMD
$33.978165
1 Syndicate(SYND) به KHR
854.433775
1 Syndicate(SYND) به KMF
Fr89.6337
1 Syndicate(SYND) به LAK
4,606.521647
1 Syndicate(SYND) به LKR
රු64.464218
1 Syndicate(SYND) به MDL
L3.589586
1 Syndicate(SYND) به MGA
Ar950.22317
1 Syndicate(SYND) به MOP
P1.6952
1 Syndicate(SYND) به MVR
3.24207
1 Syndicate(SYND) به MWK
MK367.881709
1 Syndicate(SYND) به MZN
MT13.542529
1 Syndicate(SYND) به NPR
रु29.916042
1 Syndicate(SYND) به PYG
1,502.7948
1 Syndicate(SYND) به RWF
Fr307.4669
1 Syndicate(SYND) به SBD
$1.743937
1 Syndicate(SYND) به SCR
2.896673
1 Syndicate(SYND) به SRD
$8.452691
1 Syndicate(SYND) به SVC
$1.854125
1 Syndicate(SYND) به SZL
L3.648918
1 Syndicate(SYND) به TMT
m0.743769
1 Syndicate(SYND) به TND
د.ت0.6183242
1 Syndicate(SYND) به TTD
$1.438801
1 Syndicate(SYND) به UGX
Sh738.2596
1 Syndicate(SYND) به XAF
Fr119.0878
1 Syndicate(SYND) به XCD
$0.57213
1 Syndicate(SYND) به XOF
Fr119.0878
1 Syndicate(SYND) به XPF
Fr21.6138
1 Syndicate(SYND) به BWP
P2.828865
1 Syndicate(SYND) به BZD
$0.425919
1 Syndicate(SYND) به CVE
$20.111429
1 Syndicate(SYND) به DJF
Fr37.5063
1 Syndicate(SYND) به DOP
$13.572195
1 Syndicate(SYND) به DZD
د.ج27.551238
1 Syndicate(SYND) به FJD
$0.478894
1 Syndicate(SYND) به GNF
Fr1,842.4705
1 Syndicate(SYND) به GTQ
Q1.623154
1 Syndicate(SYND) به GYD
$44.367622
1 Syndicate(SYND) به ISK
kr25.8518

منابع Syndicate

برای درک عمیق‌ تر Syndicate، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Syndicate
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Syndicate

امروز Syndicate (SYND) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SYND به واحد USD برابر است با 0.2119 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SYND نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SYND نسبت به USD برابر است با $ 0.2119. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Syndicate چقدر است؟
ارزش بازار SYND برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SYND چقدر است؟
عرضه در گردش SYND برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SYND چقدر بوده است؟
SYND به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SYND در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SYND به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات SYND چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SYND برابر است با $ 91.82K USD.
آیا SYND در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SYND در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SYND مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:19:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Syndicate (SYND)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب SYND به USD

مقدار

SYND
SYND
USD
USD

1 SYND = 0.2119 USD

معامله SYND

/USDTSYND
$0.2119
$0.2119$0.2119
-8.10%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,142.86
$114,142.86$114,142.86

-0.71%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,125.68
$4,125.68$4,125.68

-1.13%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05492
$0.05492$0.05492

-1.41%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.89
$200.89$200.89

+0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1329
$4.1329$4.1329

-20.30%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,125.68
$4,125.68$4,125.68

-1.13%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,142.86
$114,142.86$114,142.86

-0.71%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.89
$200.89$200.89

+0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6340
$2.6340$2.6340

-1.02%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,140.19
$1,140.19$1,140.19

-0.30%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001206
$0.001206$0.001206

+101.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01756
$0.01756$0.01756

+75.60%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001773
$0.0000000000000001773$0.0000000000000001773

+1,526.60%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1588
$0.1588$0.1588

+217.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000292
$0.0000000000292$0.0000000000292

+186.27%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04366
$0.04366$0.04366

+118.30%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01756
$0.01756$0.01756

+75.60%