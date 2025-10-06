ShpingSHPING چیست

اپلیکیشن Shping یک اپلیکیشن پاداش جهانی Web3 است که از طریق توکنیزه کردن پاداش‌ ها، فضای خرده‌ فروشی را متحول می‌کند. این یکی از معدود نمونه‌ های واقعی فناوری بلاک‌چین DeFi است که فعالیت‌های روزمره را تقویت می‌کند و به خریداران برای آپلود رسید ها، کشف محصولات، نوشتن نقد و تعامل با برندها پاداش می‌دهد. با توجه به اینکه استرالیا بازار اثبات مفهوم را در اختیار دارد، این اپلیکیشن به نزدیک به 300,000 کاربر رسیده است که نشان‌ دهنده پذیرش گسترده بلاک‌چین توسط جامعه غیر کریپتو است. اکثر کاربران روزانه با Shping تعامل دارند، بدون اینکه حتی متوجه شوند که توسط بلاک‌ چین پشتیبانی می‌شود. توکن SHPING این اکوسیستم را تغذیه می‌کند، به مصرف‌ کنندگان پاداش می‌دهد و ارتباط مستقیم بین برندها و خریداران را در تمام محیط‌ های خرده‌ فروشی امکان‌ پذیر می‌ کند. Shping که با مبادلات ساده برای ورودی و خروجی ادغام شده است، تضمین می‌کند که پاداش‌ ها به راحتی به صورت پول نقد یا کریپتو قابل بازخرید هستند. Shping ثابت می‌ کند که بلاک‌چین می‌تواند به طور یکپارچه در رفتار مصرف‌کننده جای بگیرد و راه را برای آینده تعامل خرده‌ فروشی هموار می‌کند. اپلیکیشن Shping یک اپلیکیشن پاداش جهانی Web3 است که از طریق توکنیزه کردن پاداش‌ ها، فضای خرده‌ فروشی را متحول می‌کند. این یکی از معدود نمونه‌ های واقعی فناوری بلاک‌چین DeFi است که فعالیت‌های روزمره را تقویت می‌کند و به خریداران برای آپلود رسید ها، کشف محصولات، نوشتن نقد و تعامل با برندها پاداش می‌دهد. با توجه به اینکه استرالیا بازار اثبات مفهوم را در اختیار دارد، این اپلیکیشن به نزدیک به 300,000 کاربر رسیده است که نشان‌ دهنده پذیرش گسترده بلاک‌چین توسط جامعه غیر کریپتو است. اکثر کاربران روزانه با Shping تعامل دارند، بدون اینکه حتی متوجه شوند که توسط بلاک‌ چین پشتیبانی می‌شود. توکن SHPING این اکوسیستم را تغذیه می‌کند، به مصرف‌ کنندگان پاداش می‌دهد و ارتباط مستقیم بین برندها و خریداران را در تمام محیط‌ های خرده‌ فروشی امکان‌ پذیر می‌ کند. Shping که با مبادلات ساده برای ورودی و خروجی ادغام شده است، تضمین می‌کند که پاداش‌ ها به راحتی به صورت پول نقد یا کریپتو قابل بازخرید هستند. Shping ثابت می‌ کند که بلاک‌چین می‌تواند به طور یکپارچه در رفتار مصرف‌کننده جای بگیرد و راه را برای آینده تعامل خرده‌ فروشی هموار می‌کند.

هم اکنون Shping در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Shping خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ SHPING را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Shping را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Shping شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Shping (USD)

ارزش Shping (SHPING) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Shping (SHPING) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Shping را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Shping را بررسی کنید!

توکنومیکس Shping (SHPING)

درک، توکنومیکس Shping (SHPING) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHPING بیشتر بدانید!

نحوه خریدShping (SHPING)

آیا به دنبال نحوه خرید Shping هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Shping را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SHPING به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Shping

برای درک عمیق‌ تر Shping، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Shping امروز Shping (SHPING) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SHPING به واحد USD برابر است با 0.003758 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SHPING نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.003758 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SHPING نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Shping چقدر است؟ ارزش بازار SHPING برابر است با $ 8.59M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SHPING چقدر است؟ عرضه در گردش SHPING برابر است با 2.29B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHPING چقدر بوده است؟ SHPING به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.09883818226512335 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SHPING در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SHPING به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SHPING چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHPING برابر است با $ 24.44K USD . آیا SHPING در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SHPING در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHPING مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Shping (SHPING)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد