اپلیکیشن Shping یک اپلیکیشن پاداش جهانی Web3 است که از طریق توکنیزه کردن پاداش ها، فضای خرده فروشی را متحول میکند. این یکی از معدود نمونه های واقعی فناوری بلاکچین DeFi است که فعالیتهای روزمره را تقویت میکند و به خریداران برای آپلود رسید ها، کشف محصولات، نوشتن نقد و تعامل با برندها پاداش میدهد. با توجه به اینکه استرالیا بازار اثبات مفهوم را در اختیار دارد، این اپلیکیشن به نزدیک به 300,000 کاربر رسیده است که نشان دهنده پذیرش گسترده بلاکچین توسط جامعه غیر کریپتو است. اکثر کاربران روزانه با Shping تعامل دارند، بدون اینکه حتی متوجه شوند که توسط بلاک چین پشتیبانی میشود. توکن SHPING این اکوسیستم را تغذیه میکند، به مصرف کنندگان پاداش میدهد و ارتباط مستقیم بین برندها و خریداران را در تمام محیط های خرده فروشی امکان پذیر می کند. Shping که با مبادلات ساده برای ورودی و خروجی ادغام شده است، تضمین میکند که پاداش ها به راحتی به صورت پول نقد یا کریپتو قابل بازخرید هستند. Shping ثابت می کند که بلاکچین میتواند به طور یکپارچه در رفتار مصرفکننده جای بگیرد و راه را برای آینده تعامل خرده فروشی هموار میکند.
توکنومیکس Shping (SHPING): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Shping (SHPING) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای SHPING که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های SHPING که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی SHPING را درک کردید، قیمت زنده توکن SHPING را بررسی کنید!
تاریخچه قیمت Shping (SHPING)
تحلیل تاریخچه قیمت SHPING به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت SHPING
میخواهید بدانید که SHPING به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت SHPING ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
