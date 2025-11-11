اپلیکیشن Shping یک اپلیکیشن پاداش جهانی Web3 است که از طریق توکنیزه کردن پاداش‌ ها، فضای خرده‌ فروشی را متحول می‌کند. این یکی از معدود نمونه‌ های واقعی فناوری بلاک‌چین DeFi است که فعالیت‌های روزمره را تقویت می‌کند و به خریداران برای آپلود رسید ها، کشف محصولات، نوشتن نقد و تعامل با برندها پاداش می‌دهد. با توجه به اینکه استرالیا بازار اثبات مفهوم را در اختیار دارد، این اپلیکیشن به نزدیک به 300,000 کاربر رسیده است که نشان‌ دهنده پذیرش گسترده بلاک‌چین توسط جامعه غیر کریپتو است. اکثر کاربران روزانه با Shping تعامل دارند، بدون اینکه حتی متوجه شوند که توسط بلاک‌ چین پشتیبانی می‌شود. توکن SHPING این اکوسیستم را تغذیه می‌کند، به مصرف‌ کنندگان پاداش می‌دهد و ارتباط مستقیم بین برندها و خریداران را در تمام محیط‌ های خرده‌ فروشی امکان‌ پذیر می‌ کند. Shping که با مبادلات ساده برای ورودی و خروجی ادغام شده است، تضمین می‌کند که پاداش‌ ها به راحتی به صورت پول نقد یا کریپتو قابل بازخرید هستند. Shping ثابت می‌ کند که بلاک‌چین می‌تواند به طور یکپارچه در رفتار مصرف‌کننده جای بگیرد و راه را برای آینده تعامل خرده‌ فروشی هموار می‌کند.