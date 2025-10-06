قیمت لحظه‌ ای Pipe Network امروز برابر است با 0.08989 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PIPE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PIPE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Pipe Network امروز برابر است با 0.08989 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PIPE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PIPE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 PIPE به USD:

$0.08992
+1.04%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Pipe Network (PIPE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:37:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pipe Network (PIPE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0867
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.09452
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0867
$ 0.09452
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
+0.40%

+1.04%

+17.09%

+17.09%

قیمت لحظه‌ ای Pipe Network (PIPE) برابر است با $ 0.08989. در 24 ساعت گذشته، PIPE در بازه قیمتی حداقل $ 0.0867 تا حداکثر $ 0.09452 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PIPE برابر با $ 0.34291515733046557 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.05288812467524619 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PIPE در یک ساعت گذشته +0.40%، در 24 ساعت گذشته +1.04% و در 7 روز گذشته +17.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pipe Network (PIPE)

No.1221

$ 8.99M
$ 71.05K
$ 89.89M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

SOL

ارزش بازار فعلی Pipe Network برابر است با $ 8.99M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.05K. عرضه در گردش PIPE برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.89M است.

تاریخچه قیمت Pipe Network (PIPE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Pipe Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0009255+1.04%
30 روز$ +0.03989+79.78%
60 روز$ +0.03989+79.78%
90 روز$ +0.03989+79.78%
تغییر قیمت امروز Pipe Network

امروز، PIPE تغییر $ +0.0009255 (+1.04%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Pipe Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.03989 (+79.78%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Pipe Network

با گسترش بازه به 60 روز، PIPE تغییر $ +0.03989 (+79.78%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Pipe Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.03989 (+79.78%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Pipe Network (PIPE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Pipe Network را ببینید.

Pipe NetworkPIPE چیست

شبکه Pipe Network یک ابرشبکه غیرمتمرکز در لبه (Edge Supercloud) است که سه حوزه کلیدی تحویل محتوا، ذخیره‌سازی و پردازش هوش مصنوعی (AI Inference) را در قالب زیرساختی جهانی و بدون نیاز به مجوز (Permissionless) ادغام می‌کند. این شبکه با هماهنگی میان نودهای مستقل، منابعی همچون پهنای باند، فضای ذخیره‌سازی و توان محاسباتی را تأمین می‌کند و در ازای آن، پاداش را به شکل توکن بومی خود، یعنی PIPE، به مشارکت‌کنندگان ارائه می‌دهد. توکن PIPE به‌عنوان اعتبار مصرفی برای پهنای باند، ذخیره‌سازی و محاسبات به‌کار می‌رود. استفاده از منابع شبکه از طریق اثبات رمزنگاری‌شده (Cryptographic Proof) تأیید می‌شود و مدل Burn-to-Credit تضمین می‌کند که مصرف واقعی کاربران مستقیماً با سوزاندن توکن و فعالیت شبکه پیوند بخورد.

هم اکنون Pipe Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Pipe Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PIPE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Pipe Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Pipe Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Pipe Network (USD)

ارزش Pipe Network (PIPE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pipe Network (PIPE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pipe Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pipe Network را بررسی کنید!

توکنومیکس Pipe Network (PIPE)

درک، توکنومیکس Pipe Network (PIPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PIPE بیشتر بدانید!

نحوه خریدPipe Network (PIPE)

آیا به دنبال نحوه خرید Pipe Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Pipe Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PIPE به ارزهای محلی

1 Pipe Network(PIPE) به VND
1 Pipe Network(PIPE) به AUD
1 Pipe Network(PIPE) به GBP
1 Pipe Network(PIPE) به EUR
1 Pipe Network(PIPE) به USD
1 Pipe Network(PIPE) به MYR
1 Pipe Network(PIPE) به TRY
1 Pipe Network(PIPE) به JPY
1 Pipe Network(PIPE) به ARS
1 Pipe Network(PIPE) به RUB
1 Pipe Network(PIPE) به INR
1 Pipe Network(PIPE) به IDR
1 Pipe Network(PIPE) به PHP
1 Pipe Network(PIPE) به EGP
1 Pipe Network(PIPE) به BRL
1 Pipe Network(PIPE) به CAD
1 Pipe Network(PIPE) به BDT
1 Pipe Network(PIPE) به NGN
1 Pipe Network(PIPE) به COP
1 Pipe Network(PIPE) به ZAR
1 Pipe Network(PIPE) به UAH
1 Pipe Network(PIPE) به TZS
1 Pipe Network(PIPE) به VES
1 Pipe Network(PIPE) به CLP
1 Pipe Network(PIPE) به PKR
1 Pipe Network(PIPE) به KZT
1 Pipe Network(PIPE) به THB
1 Pipe Network(PIPE) به TWD
1 Pipe Network(PIPE) به AED
1 Pipe Network(PIPE) به CHF
1 Pipe Network(PIPE) به HKD
1 Pipe Network(PIPE) به AMD
1 Pipe Network(PIPE) به MAD
1 Pipe Network(PIPE) به MXN
1 Pipe Network(PIPE) به SAR
1 Pipe Network(PIPE) به ETB
1 Pipe Network(PIPE) به KES
1 Pipe Network(PIPE) به JOD
1 Pipe Network(PIPE) به PLN
1 Pipe Network(PIPE) به RON
1 Pipe Network(PIPE) به SEK
1 Pipe Network(PIPE) به BGN
1 Pipe Network(PIPE) به HUF
1 Pipe Network(PIPE) به CZK
1 Pipe Network(PIPE) به KWD
1 Pipe Network(PIPE) به ILS
1 Pipe Network(PIPE) به BOB
1 Pipe Network(PIPE) به AZN
1 Pipe Network(PIPE) به TJS
1 Pipe Network(PIPE) به GEL
1 Pipe Network(PIPE) به AOA
1 Pipe Network(PIPE) به BHD
1 Pipe Network(PIPE) به BMD
1 Pipe Network(PIPE) به DKK
1 Pipe Network(PIPE) به HNL
1 Pipe Network(PIPE) به MUR
1 Pipe Network(PIPE) به NAD
1 Pipe Network(PIPE) به NOK
1 Pipe Network(PIPE) به NZD
1 Pipe Network(PIPE) به PAB
1 Pipe Network(PIPE) به PGK
1 Pipe Network(PIPE) به QAR
1 Pipe Network(PIPE) به RSD
1 Pipe Network(PIPE) به UZS
1 Pipe Network(PIPE) به ALL
1 Pipe Network(PIPE) به ANG
1 Pipe Network(PIPE) به AWG
1 Pipe Network(PIPE) به BBD
1 Pipe Network(PIPE) به BAM
1 Pipe Network(PIPE) به BIF
1 Pipe Network(PIPE) به BND
1 Pipe Network(PIPE) به BSD
1 Pipe Network(PIPE) به JMD
1 Pipe Network(PIPE) به KHR
1 Pipe Network(PIPE) به KMF
1 Pipe Network(PIPE) به LAK
1 Pipe Network(PIPE) به LKR
1 Pipe Network(PIPE) به MDL
1 Pipe Network(PIPE) به MGA
1 Pipe Network(PIPE) به MOP
1 Pipe Network(PIPE) به MVR
1 Pipe Network(PIPE) به MWK
1 Pipe Network(PIPE) به MZN
1 Pipe Network(PIPE) به NPR
1 Pipe Network(PIPE) به PYG
1 Pipe Network(PIPE) به RWF
1 Pipe Network(PIPE) به SBD
1 Pipe Network(PIPE) به SCR
1 Pipe Network(PIPE) به SRD
1 Pipe Network(PIPE) به SVC
1 Pipe Network(PIPE) به SZL
1 Pipe Network(PIPE) به TMT
1 Pipe Network(PIPE) به TND
1 Pipe Network(PIPE) به TTD
1 Pipe Network(PIPE) به UGX
1 Pipe Network(PIPE) به XAF
1 Pipe Network(PIPE) به XCD
1 Pipe Network(PIPE) به XOF
1 Pipe Network(PIPE) به XPF
1 Pipe Network(PIPE) به BWP
1 Pipe Network(PIPE) به BZD
1 Pipe Network(PIPE) به CVE
1 Pipe Network(PIPE) به DJF
1 Pipe Network(PIPE) به DOP
1 Pipe Network(PIPE) به DZD
1 Pipe Network(PIPE) به FJD
1 Pipe Network(PIPE) به GNF
1 Pipe Network(PIPE) به GTQ
1 Pipe Network(PIPE) به GYD
1 Pipe Network(PIPE) به ISK
منابع Pipe Network

برای درک عمیق‌ تر Pipe Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Pipe Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Pipe Network

امروز Pipe Network (PIPE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PIPE به واحد USD برابر است با 0.08989 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PIPE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PIPE نسبت به USD برابر است با $ 0.08989. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pipe Network چقدر است؟
ارزش بازار PIPE برابر است با $ 8.99M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PIPE چقدر است؟
عرضه در گردش PIPE برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PIPE چقدر بوده است؟
PIPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.34291515733046557 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PIPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PIPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.05288812467524619 USD رسید.
حجم معاملات PIPE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PIPE برابر است با $ 71.05K USD.
آیا PIPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PIPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PIPE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:37:34 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pipe Network (PIPE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

