Pipe NetworkPIPE چیست

شبکه Pipe Network یک ابرشبکه غیرمتمرکز در لبه (Edge Supercloud) است که سه حوزه کلیدی تحویل محتوا، ذخیره‌سازی و پردازش هوش مصنوعی (AI Inference) را در قالب زیرساختی جهانی و بدون نیاز به مجوز (Permissionless) ادغام می‌کند. این شبکه با هماهنگی میان نودهای مستقل، منابعی همچون پهنای باند، فضای ذخیره‌سازی و توان محاسباتی را تأمین می‌کند و در ازای آن، پاداش را به شکل توکن بومی خود، یعنی PIPE، به مشارکت‌کنندگان ارائه می‌دهد. توکن PIPE به‌عنوان اعتبار مصرفی برای پهنای باند، ذخیره‌سازی و محاسبات به‌کار می‌رود. استفاده از منابع شبکه از طریق اثبات رمزنگاری‌شده (Cryptographic Proof) تأیید می‌شود و مدل Burn-to-Credit تضمین می‌کند که مصرف واقعی کاربران مستقیماً با سوزاندن توکن و فعالیت شبکه پیوند بخورد. شبکه Pipe Network یک ابرشبکه غیرمتمرکز در لبه (Edge Supercloud) است که سه حوزه کلیدی تحویل محتوا، ذخیره‌سازی و پردازش هوش مصنوعی (AI Inference) را در قالب زیرساختی جهانی و بدون نیاز به مجوز (Permissionless) ادغام می‌کند. این شبکه با هماهنگی میان نودهای مستقل، منابعی همچون پهنای باند، فضای ذخیره‌سازی و توان محاسباتی را تأمین می‌کند و در ازای آن، پاداش را به شکل توکن بومی خود، یعنی PIPE، به مشارکت‌کنندگان ارائه می‌دهد. توکن PIPE به‌عنوان اعتبار مصرفی برای پهنای باند، ذخیره‌سازی و محاسبات به‌کار می‌رود. استفاده از منابع شبکه از طریق اثبات رمزنگاری‌شده (Cryptographic Proof) تأیید می‌شود و مدل Burn-to-Credit تضمین می‌کند که مصرف واقعی کاربران مستقیماً با سوزاندن توکن و فعالیت شبکه پیوند بخورد.

هم اکنون Pipe Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Pipe Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ PIPE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Pipe Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Pipe Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Pipe Network (USD)

ارزش Pipe Network (PIPE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pipe Network (PIPE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pipe Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pipe Network را بررسی کنید!

توکنومیکس Pipe Network (PIPE)

درک، توکنومیکس Pipe Network (PIPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PIPE بیشتر بدانید!

نحوه خریدPipe Network (PIPE)

آیا به دنبال نحوه خرید Pipe Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Pipe Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PIPE به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Pipe Network

برای درک عمیق‌ تر Pipe Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Pipe Network امروز Pipe Network (PIPE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PIPE به واحد USD برابر است با 0.08989 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PIPE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.08989 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PIPE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Pipe Network چقدر است؟ ارزش بازار PIPE برابر است با $ 8.99M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PIPE چقدر است؟ عرضه در گردش PIPE برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PIPE چقدر بوده است؟ PIPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.34291515733046557 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PIPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PIPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.05288812467524619 USD رسید. حجم معاملات PIPE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PIPE برابر است با $ 71.05K USD . آیا PIPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PIPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PIPE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pipe Network (PIPE)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد